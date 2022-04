ASSISTANTE SOCIALE DE FORMATION ,25 ans dans la protection de l'enfance au conseil general des yvelines intevention judiciare et administrative enquetes aemo etc

,UN DSTS DEIS en 2010 et un poste de chef de service en juin 2009 en MECS et depuis janvier 2012 en sauo

Par ailleurs j'interviens à L ' IFSY VERSAILLES et à l iut paris 5



Mes compétences :

Management