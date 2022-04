Fabienne DUPUIS

Mes capacités de management, mon excellent relationnel et très fort sens du client retiendront votre attention!



Mes points forts?



= > ma rigueur,

= > mes capacités d'analyse et de synthèse,

= > ma force de proposition

= > mes aptitudes à mobiliser et fédérer les équipes autour d'un projet en partie grâce à mon enthousiasme et mon implication sans égal.

= > et mon excellente connaissance des enseignes de la Grande Distribution.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Grande Distribution

Merchandising

Force de vente

Marketing

Promotion

Produits de Grande Consommation

Négociation

BtoB