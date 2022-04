Fabienne EGAL

Formatrice-coach en prise de parole, à l'université de Paris-Dauphine, dans des écoles de journalisme, de commerce, de tourisme, et de médias , au CFPJ, à la CEGOS, à l'EM Normandie à Oxford ( formation en anglais).

Formatrice depuis plusieurs années en Afrique : Gabon, Côte d'Ivoire, Tunisie.



Engagée activement dans des projets de co-développement en Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale. Participation à la création d'une chaîne de télévision internationale d'alphabétisation et de développement humain: ALFA-BTV,chargée des programmes (en liaison avec l'UNESCO et la FAO). Participation à un projet de protection et d'émancipation des peuples autochtones (République du Congo)



TELEVISION



- Pour France 2, depuis l'Italie en 1999,co-animation de «Jeux sans frontières».

- Sur RTL9, co-animation de « Doublé Gagnant », émission quotidienne

- Dès 1984 et durant 8 ans animation du jeu « Tournez Manège », sur TF1.

- En direct présentation du magazine quotidien de TF1 «La Une chez vous » ITV de personnalités, et rubrique cinéma.

- En direct les mercredis co-animation de « Les pieds au mur », avec Nicolas Hulot.

- Couverture pour TF1 de nombreux événements (Los Angeles-J.O, Hongkong, Hongrie, Zaïre)

- Présentation des soirées françaises du 14 juillet, en russe, à Gostelradio (Moscou).

- Sur TV5 présentation en anglais des programmes de la chaîne et animation de journées thématiques depuis différentes capitales d’Europe.

- Présentation des programmes de TF1 (speakerine)



