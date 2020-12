Fabienne EHRET

J'accompagne les porteurs de projet dans les aspects juridiques, financiers, sociaux et fiscaux. Je les informe et les guide sur l'approche économique du projet (marché, stratégie commerciale).

Je conseille les commerçants et les entreprises de services dans leur développement, ou leur projet de transmission.

J'informe les repreneurs des entreprises à céder.

Diplômée du CEFAC à Paris comme Assistant Technique du Commerce et des Services, je travaille à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loir et Cher, en tant que Chargée de mission Commerce et Services.

J'ai décidé d'orienter ma carrière vers ce métier de conseil et d'accompagnement des entreprises, après un parcours riche et dense dans le commerce pendant de nombreuses années.

Je suis quelqu'un de réfléchie avec des capacités d'analyse.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Analyse

Réfléchie