Fabienne FABIENNE DAGRON (DAGRON)

Entièrement dédié aux métiers de l’électricité, le CFA Delépine est un centre réputé auprès des professionnels pour sa qualité d’enseignement et ses résultats.



Les jeunes de 15 à 25 ans peuvent y suivre une formation en alternant des semaines de cours et des semaines de pratique en tant que salariés rémunérés par leur entreprise d’accueil.

Ils ont ainsi la possibilité de s’intégrer dans le monde professionnel tout en se qualifiant pour obtenir un diplôme d’État d’électricien : CAP, BP, BAC PRO, BTS.



A l’issue des formations proposées par le CFA Delépine, les diplômés pourront accéder à différentes fonctions : monteur, dépanneur, chef d’équipe, technicien d’étude, conducteur de travaux, agent de maintenance, chargé d’affaires ou réaliser un projet de création d’entreprise.



LE CFA DELÉPINE : TOUS LES ATOUTS POUR UN MÉTIER D’AVENIR !



- Proximité des entreprises : soutien de la Chambre Syndicale des Entreprises d’Équipement Électrique

de Paris et sa région.

- Le CFA dispose de locaux et d’équipements pédagogiques situés à Paris, dans le 11ème arrondissement

- Expérience : le CFA Delépine est une référence pour les professionnels depuis 1971.

- Débouchés assurés : Plus de 9 diplômés du CFA Delépine sur 10 intègrent une entreprise à l’issue de leur formation.

- Études gratuites et rémunérées.

- Soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France et du CCCA-BTP.



