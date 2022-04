Fabienne FARINA

Après une expérience globale de 5 ans dans des bureaux de conseils en Sécurité/Qualité et Environnement, ainsi qu'en poste d'encadrant technique QSE, je fonde avec mon associé Romain SYLVESTRE la SAS ENJEUX SQE, spécialisée dans l’accompagnement en Sécurité, Qualité et Environnement.



Nos spécialités en Sécurité :

- Démarches de certification :

NF X 46 010 Désamiantage : Mise en place de système de management sous-section 3 et modes opératoires sous-section 4 ,

MASE ;

- Documents sécurité : fiches de poste/ d'exposition, plan d'évacuation, consignes sécurité, plan d'actions accident/presque accident, déclaration d’accident ;

- et les dossiers réglementaires : Document Unique d’Evaluation des risques (DUER).



Nos spécialités en Qualité :

- Démarches de certification ISO 9 001 ;

- Documents qualités : méthode de gestion documentaire, qualité prestation, satisfaction client, qualité de la gestion, livret d’accueil, manuel de management ;



Nos spécialités en Environnement :

- Dossiers « ICPE » installations classées pour la protection de l’environnement ;

- Démarches de certification ISO 14 001 ;

- et dossiers réglementaires type : étude d’impact, dossier loi sur l’eau.



Nous accompagnons les entreprises, les collectivités et les associations. Nous rayonnons depuis Chambéry et Grenoble à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également les régions proches.



Nous pouvons vous assister dans vos différents projets, répondre à vos questions, vous assister pour faire le diagnostic de vos installations, votre veille réglementaire et vos demandes de subventions.



Au plaisir de travailler avec vous.



Mes compétences :

Audit

Audit qualité

Audit sécurité

Déchets

Environnement

Formation

Hygiène

Iso 14001

ISO 18001

ISO 9001

Management

Qualité

REACH

Reglementation

Sécurité

Système de Management