Fabienne FAUQUEREAU

Après plusieurs années sur des postes d'encadrement/direction au sein d'organisations de solidarité internationale, j'ai souhaité m'investir en France dans le domaine sanitaire et médico-social. Ainsi, parallèlement à une expérience au sein d'une structure médicale porteuse d'un projet innovant - Hospitalisation A Domicile Pédiatrique - , j'ai confirmé et renforcé ma reconversion professionnelle en préparant le Master 2 Direction, Organisation et Stratégie des Structures Sanitaires et Sociales dispensé par l'IFROSS (Institut de Formation et de Recherche des Organisations Sanitaires et Sociales) à l'université Lyon 3. Cette formation m'a ainsi permis d'accéder à un poste de responsable d’E.H.P.A.D. pour assurer un remplacement.

Souhaitant poursuivre dans le secteur médico-social, je souhaite aujourd'hui m'investir dans un poste de direction ou direction adjointe au sein d'un EHPAD ou d'un établissement pour personnes handicapées.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Gestion administrative

Relations partenariales

Analyse stratégique

Gestion budgétaire

Gestion d'établissement