Fabienne FÉLICITÉ

Au cours de mes différentes expériences professionnelles, j’ai pu acquérir des compétences complémentaires. En commençant comme Assistante Commerciale mon poste a évolué en Assistante Administrative. Grâce à ma dernière formation dans la communication, celle-ci me permet encore une fois d’élargir mes compétences et d’être plus polyvalente sur mon poste.



Mes compétences :

WordPress

SAP

Communication visuelle

Travail en équipe

Photographie

Sage

Création de visuelles

Cegid

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator