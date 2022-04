FABIENNE FLECK- MISTER-FI.com...(06.78.19.62.57.). La référence du "CHASSEUR DE TAUX" votre projet me passionne . Je suis votre conseillere en Financement sur mesure,Je me déplace à domicile(un plus pour vos horaires) j'étudie votre dossier , ensuite je l'affine, le finalise; afin de trouver la solution de financement Idéal pour le présenter et le déposer auprès de l'établissement bancaire sélectionné qui correspond exactement à votre Profil en temps réel. Puis je vous accompagne au RDV privilégié, avec le Directeur de la Banque.et continue de vous aider jusqu'a la signature Notaire, ou si RACHAT DE PRET, jusqu'au retour de votre offre.

Nhésitez pas ;.....UN COUP DE FIL ET maintanant vous connaissez la suite !!!!! a tout bientôt.......



Mes compétences :

Négociation immobilière

CGP

CONSEIL EN FINANCEMENT ....PRETS