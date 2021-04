Fabienne FRANCAVILLA

Juriste en droit social, j'exerce mon métier depuis bientôt 20 ans exclusivement au sein de cabinets d'Expertise comptable (conseil, accompagnement, procédures et autres contrats, suivi de l'actualité).

A cette occasion, je manage le pôle social (jusqu'à 20 collaborateurs sur plusieurs sites).

J'anime également des formations internes et externes sur l'actualité sociale ou des thèmes demandés par les clients eux mêmes.

Relationnel, professionnalisme, rigueur et réactivité sont mes qualités.

Mon credo : une équipe qui regarde dans la même direction, avec un objectif commun, peut faire des miracles.



Mes compétences :

Conseil

Management Pôle social