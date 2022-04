Fabienne FRAUSSEILLES

Bonjour aux ami(e)s et surtout à la famille...



Je ne suis pas inscrite ici pour une recherche d'emploi mais pour mon principal loisir la "GÉNÉALOGIE", donc merci à ceux et celles qui peuvent m'aider par :

- des renseignements d'ordre uniquement d'état civil "naissance, mariage, divorce, décès, actes notariés" (je me moque royalement des histoires de famille, des ragots et de la méchanceté...)

- des documents copie de votre livret de famille complet parents et enfant(s), copie d'acte d'état civil intégral naissance, mariage, décès



Je range tout ce qu'on me donne dans des classeurs avec une fiche individuelle et tout est saisi sur un logiciel de professionnel "Hérédis 2014"... avec un accès pour ceux qui le désire à mon site personnel afin de voir le travail de recherche que je fais depuis des années...



Merci à vous, bises et j'espère que l'année 2015 vous sera bonne...