Fabienne-Gaëlle WEIL

Transformer vos belles envies, réaliser vos rêves d'intérieur, révéler l'harmonie dans votre foyer... Voici ma mission !

COACH EN DECORATION

L’ambiance d’une demeure est le reflet des personnes qui y vivent. Je suis particulièrement attentive aux habitudes, à la sensibilité et au goût de chacun pour générer l’harmonie par la décoration. Mon souhait est de vous aider à transformer votre intérieur en un lieu unique qui vous ressemble. Je vous guide à travers les couleurs, les matières et le mobilier…Située dans la région PACA, Je me déplace à votre domicile. Suite à notre entretien, je vous guide dans chaque étape pour passer à l'action.

ARCHITECTURE D'INTERIEUR

Vous désirez vendre votre bien immobilier ou rénover un espace de façon fonctionnelle et esthétique. Je vous suggère une prestation complète comprenant l’analyse de votre demande, l’élaboration des plans en 2D et des visuels en 3D, la consultation des entreprises et l’établissement des devis au meilleur rapport qualité/prix, la coordination de vos travaux dans le respect du planning et du budget prédéfini. Enfin l’ameublement et la décoration du lieu conformément à vos objectifs...



Mes compétences :

Gestion de projet

Étude de faisabilité de projets

Décoration intérieure

Agencement d'espace

Coaching

Organisation d'évènements

Conception graphique

Marketing

Conseil en communication

Agencement de magasins