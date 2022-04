Fabienne GALLON

Après 17 ans d'expérience en tant qu'assistante commerciale dans la grande distribution, je souhaite donner un nouvel essor à ma carrière en changeant de secteur d'activité.

Je suis motivée, désireuse d'entreprendre un nouveau challenge.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Elaboration des marges et des comptes d'exploitati

Notions de comptabilité

Gestion des litiges

Gestion des plannings horaires

Maîtrise du pack office, internet

Mise en place de promotions

Gestion des commandes et des livraisons

Analyse des ventes et suivi des résultats commerci

Gestion des stocks et inventaires

Formation des collaborateurs et assistatnce

Tenir à jour un fichier articles et sa tarificatio