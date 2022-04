Fabienne GARCIA

En poste comme Assistante commerciale/export dans l'industrie alimentaire (90% à l'export) au sein d'un groupe d'abord Néerlandais (Meat Processing Systems - MPS), et ensuite du groupe MAREL depuis décembre 2015.

En activité au cœur du service après-vente, ma mission consiste en la gestion administrative et commerciale du service à apporter au client après la commande de l'équipement passé et livré sur son site (en France ou à l'étranger).



Autrement dit, le conseil au client, l'entretien préventif de leur équipement, l'assistance technique et la gestion des pièces des rechange sont mes tâches principales de travail.

A cela, il s'ajoute un suivi administratif des dossiers : gestion des commandes PR jusqu'au paiement des factures (avoirs et garantie inclus), organisation des voyages des techniciens, frappe de courriers divers, traduction des rapports, etc.



Riche de 20 ans d'expériences dans ma fonction, un sens relationnel développé et parlant l'anglais courant et technique, l'allemand que très peu à ce jour, j'ai su évoluer au fil des années et faire reconnaître mes compétences et mon savoir-faire auprès de mes différents employeurs.



Mes compétences :

Vente

Export

Secrétariat

Clipper

Informatique

Citrix

Gestion de la relation client

Assistanat de direction

Assistanat commercial

Traduction anglais français

Administration des ventes