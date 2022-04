Fabienne GATECOUD

Titulaire d'un BTS de gestion financière, licence pro RH en VAE et + 10 ans d'expériences en comptabilité & gestion financière et paye & ressources humaines, me permettent d'appréhender l’administration et la gestion du personnel.



En effet, je maîtrise les différentes techniques de la paye et la gestion du personnel : administration, évaluation des compétences, recrutement, formation et gestion des flux en passant par l'établissement de la paye (350 multi conventionnels), commissions, tickets restaurant, avantages nature repas et restaurant , déclarations sociales, l'élaboration des contrats et suivi des salariés : retraite, portabilité et subrogation prévoyance et mutuelle, RTT et congés payés, arrêts de travail, rupture de contrat, prud’hommes, reprise du personnel, expatriation au Maroc et élections DP, ..., le pilotage des ressources humaines, la gestion des carrières et l’animation de formation … sans oublier la DSN parmétrage, DADS et bilan social et la gestion financière : trésorerie, fonds de roulement, tableaux de bord, ratios, analyse des écarts et proposition de solutions .., ainsi que la communication : livret d’accueil, questions salariales, gestion des dossiers, notes de service, Assemblées Générales, …



J''ai également de bonnes connaissances en droit social, fiscal et juridique.

Si besoin, je peux accompagner vos clients étrangers du fait de ma bonne pratique de l'anglais.

Et je possède d'excellentes compétences en bureautique, MICROSOFT OFFICE 2013 à 2003 et divers logiciels de paye et de comptabilité : CEGID, CIEL, SAGE, EBP, SAP, …COALA, PEGASE, logiciels de gestion du temps et Business Objects.



Mes compétences :

Paye/Prsi

Sage Accounting Software

SAP

Oracle

IBM AS400 Hardware

Coala

Business Objects