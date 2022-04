Fabienne GILLE

Professeure d'espagnol indépendante depuis 2010, d'origine espagnole, ayant vécu en Espagne et en Amérique latine.

Après des études en Langues et en Tourisme, j'ai travaillé dans des compagnies aériennes où j'ai appris le sens du service, cela m'a aidé dans mon nouveau métier. Je maîtrise des aspects linguistiques, culturels et pédagogiques de l’enseignement de l’espagnol.

J'enseigne à tous les niveaux : enfants et adultes, débutants et confirmés ....