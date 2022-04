Fabienne GIRAUD GARCIA-HERRA

« 75% des françaises créent, customisent, fabriquent, cuisinent, bricolent… »

Le secteur du loisir créatif a la cote !



Depuis une quinzaine d’années, les français, femmes comme hommes, toutes régions et catégories socioprofessionnelles confondues, créent pour le plaisir de faire soi-même, de posséder une pièce unique mais aussi pour des raisons économiques « anti crise » (payer moins cher, système D, ou encore pour développer une source de revenus complémentaire).



Le budget consacré aux activités créatives constitue la 1ère dépense de loisirs après les voyages.



Le potentiel de ce marché n'est pas tant l'innovation que l'ouverture et la démocratisation, à l'image de ce qui s'est passé dans le secteur du bricolage.



Après plus de 15 années d’expérience dans un grand groupe où j’ai développé des compétences de management, gestion de projets et relation client, j’ai été amenée à négocier, à planifier, à décider, à communiquer, autant de compétences me permettant aujourd’hui de développer un nouveau projet professionnel.



Dans ce secteur porteur des loisirs créatifs, j’ai créé « l’Atelier d’Archibald » un atelier DIY,* pour parents - enfants – ados , Kids friendly ** et convivial en proche banlieue parisienne.



Le concept étant de donner accès aux activités créatives et de contribuer à la démocratisation du DIY, en offre de proximité, sur une cible « famille », désireuse de consommer en « tribu » ou pour sa tribu.



L’Atelier d’Archibald c’est 21 rue de Paris, à Bièvres (91)

http://latelierdarchibald.com

http://www.facebook.com/atelierarchibald



Mes compétences :

Internet

Maîtrise d'ouvrage

E-commerce