Fabienne GIRODET

Dynamique, spontanée, rigoureuse, organisée, je sais m’adapter aux situations les plus diverses.

Mes capacités d’animation et de coordination avec différents acteurs et partenaires se sont vues renforcer tout au long de mes dernières missions.

De plus, de part mon profil QHSE, je maîtrise la mise en place d'un projet de son lancement à son suivi en passant par la phase de diagnostic et de proposition d'actions, point essentiel lors des missions effectuées dans les collectivités territoriales.

J’ai aussi pu copiloter le projet de mise en place de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise de l’AMGCIL et établir le contrôle Qualibail, rapport trimestriel présentant les statistiques, les actions à mener au sein de la société entraînant des études de réorganisation pour une meilleur méthode de travail.



Mes compétences :

Audit

Pack Office

Pilote de Projet

Formation

ISO 9001/ RSE