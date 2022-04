Fabienne GOASDOUÉ

Depuis de nombreuses années dans le milieu de la communication, j'ai pu y prendre beaucoup de plaisir, y développer des compétences multiples et variées et y rencontrer de nombreuses personnes qui ont su me donner l'envie.

L'envie de croire que nous avons plusieurs vies dans une vie, que se connaître est un atout, que la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut et que les rêves ne sont pas inaccessibles !

Après avoir parcouru les routes de Madagascar pendant quelques années, j'ai compris qu'il était temps pour moi de redonner du sens à mes actions. Ayant eu l'opportunité de réaliser une mission de Congé Solidaire à Madagascar, cette belle expérience me conforte dans mon objectif de reconversion pour des projets de solidarité internationale.



Mes compétences :

Norme ISO 14001

Management

Développement durable

Audit environnemental

Analyse environnementale

Gestion de projet

Coordination de projets

Communication externe

Communication online

Microsoft Office

Marketing

Impression numérique

Impression offset

Adobe Acrobat

Apple Mac

IBM AS400 Hardware

PC Hardware