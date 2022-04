Fabienne GONNET

Mon profil et mes expériences montrent mon adaptabilité dans des postes nécessitant tout autant initiatives et autonomie que rigueur et respect des procédures.



Autonomie et initiatives :

Mes aptitudes m’ont permis de couvrir et d’assumer l’ensemble des activités administratives requises au sein d'une PME.



Rigueur et respects des procédures :

Mes compétences m’ont permis d'accéder à des postes au sein de la Direction Pénitentiaire (Ministère de la Justice), en charge du contrôle de gestion et, dernièrement en intégrant la DREAL Rhône-Alpes (Ministère de l’Ecologie) ou j’assiste le directeur de l’Unité Territoriale.

Quelque soit le Ministère, ces 2 postes contractuels ont nécessité une grande vitesse d’adaptation, de la la rigueur, une rapide intégration des process et procédures.



Disponible et efficace, je suis à la recherche d'un poste a compter du 01/06/2015.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur

Esprit d'initiative

Secrétariat

Contrôle de gestion