Fabienne GRENÊCHE

En 1990, je fais ma première expérience professionnelle en Allemagne dans une société conceptrice de matériel de contrôle et de régulation de vapeur et des fluides thermiques. Une expérience enrichissante dans un environnement technologique et auprès du gérant qui m'a donné une très bonne vision globale de l'entreprise et un savoir-faire pour travailler par la suite en toute autonomie dans la filiale française.



Depuis 2006, j'ai rejoint la coopérative agricole la Bretonne en tant qu'assistante du directeur. Mes fonctions se sont progressivement élargies ; en charge d'un dossier de demande de fond européen et également commerciale auprès de grossistes, GMS et importateurs.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Gestion de paie

Commerce de gros

Microsoft Office

Comptabilité