Fabienne GROSSMANN

Responsable de la communication et RP au sein de FCBA, un centre technique industriel tourné vers l'accompagnement des entreprises des filières Forêt, Bois, Construction, Agencement et Ameublement. Des métiers spécifiques comme la formation, la certification, la recherche et l'innovation, les essais et mesures, la veille et le conseil... Communiquer à FCBA c'est gérer des actions en interne et en externe en lien direct avec la stratégie et la feuille de route FCBA, c'est la mettre en adéquation avec la stratégie de l'entreprise pour qu'elle soit comprise et efficace. Communiquer c'est engager des plans d'action pour être visible commercialement auprès des entreprises mais aussi asseoir une notoriété et une reconnaissance. Communiquer c'est aussi animer des supports de communication pour les personnels comme un journal interne ou un intranet. Pour les clients, c'est être visible en matière de communication digitale à travers une offre claire sur des sites internet et sur les réseaux sociaux. J'exerce cette fonction et cette mission très complète, depuis plus de 26 ans après un parcours chez Weisrock, leader de la charpente en lamellé collé pendant 3 ans et le lancement du comité national pour le développement du bois (organisme de promotion de la filière bois) en organisant et participant la filière bois à la grande aventure des Jeux Olympiques d'Hiver à Albertville en février 1992.



Mes compétences :

Ameublement

Bois

Construction

Stratégie de communication

