Fabienne GUERMEUR

NOUVEAU PROJET :



Je suis en recherche d'opportunité d'emploi.

je souhaite travailler.....



- Soit pour un poste d' IDE principalement en santé au travail afin d'exercer à nouveau mon ancien métier d'infirmière tout en utilisant les compétences acquises depuis la création de ma société.

Je peux également m'orienter vers un poste d'infirmière déléguée médico-technique ou support technique.

Je possède désormais une expérience significative dans la prestation de service. Dotée d'une intelligence relationnelle certaine, je souhaite appliquer aujourd'hui mes connaissances techniques sur un poste avec une orientation commerciale où le sens du service, de la fidélisation et la coordination sont les maîtres mots. L'accompagnement et la formation des soignants dans l'utilisation de dispositifs médicaux pourront également faire partie des missions du poste proposé.

Autonome, rigoureuse et conciliante, je sais m' adapter à mes interlocuteurs.

Le rayon d'intervention souhaité est la région parisienne, principalement les Yvelines où je réside.

- Soit pour un poste de responsable ou adjoint responsable d'un magasin en Ile de france hors distribution alimentaire



PARCOURS PROFESSIONNEL :

Je quitte mon poste d'infirmière relais direction dans une crèche privée.

J'ai occupé un poste d'infirmier délégué médico-technique chez un prestataire de services.

J'ai auparavant travaillé dans différents services des soins actifs (médecine, chirurgie othopédique, urgences), mais aussi en USSR , en EHPAD et en psychiatrie.

J'ai ensuite travaillé dans un campus de formation des métiers d'aide à la personne et de professions paramédicales comme IDE et Aide soignants.

Je me suis spécialisée en documentation et ai occupé le poste de responsable de Centre de documentation et d'information au sein du pôle de formation d'un hôpital.

J'ai travaillé dans un laboratoire d'analyses médicales.

Mes compétences sont très variées.





ANCIEN STATUT:

Créateur et gérant d'une entreprise



Reconversion totale professionnelle. Ancienne Infirmière ayant exercée pendant 26 ans son métier se lance dans le commerce et devient gérante d'un magasin de bijoux de marque CLIO BLUE à Saint-Germain-en-Laye dont l'ouverture prochaine est fixée au 13 Novembre 2012.

Espère fidéliser rapidement sa clientèle.

La boutique est effectivement ouverte depuis la date qui était fixée.

La marque CLIO BLUE (la marque aux poissons) née il y a presque 32 ans est connue pour ses bijoux en argent de fabrication française ou italienne.

Dans ma boutique,située en plein centre de Saint-Germain-en-Laye, je présente des collections diversifiées comme les collections de saison, très tendance, sans oublier les incontournables "intemporels", ainsi qu'une ligne pour homme, baptisée Lui de Clio- le tout avec une garantie de 1 an.

Entreprise fermée en cours d'avril 2014



Mes compétences :

Gestion des stocks

Conseil

Autonomie

Détermination

Dynamisme

Accueil des clients

Communication

Vente