Fabienne GUISLAIN

Je suis une femme dynamique de 52 ans.

Je vends, et fait des plans de cuisines, pour une enseigne suédoise.

Auparavant, j'ai exercé le métier de commerciale pendant 10 ans :

5 ans : négociatrice en immobilier,

5 ans : technico-commerciale en parapharmacie.

Suite à ces 2 licenciements économiques et pour des raisons familiales,

J'ai du trouver rapidement un travail.

J'ai travaillé dans la restauration, pendant 10 ans, dont 7 ans en gérance

libre.

J'aimerai soit reprendre le métier de commercial ou l'immobilier chez un notaire,

Soit faire des plans de cuisines pour un ou des architectes ou promoteurs

immobiliers : organiser des show-room, ou aménager et décorer des appartements témoins.

Cette dernière option me plairait plus!

Voilà, rapidement, mon parcours, et mon objectif.