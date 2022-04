Fabienne GUITTON

Plus de 20 ans d’expérience dans différentes fonctions liées la gestion de Patrimoine m’ont permis d’acquérir un savoir faire reconnu.



En poste au sein de la société ALLIANZ, j anime aujourd'hui une équipe de conseillers, au travers de divers missions , pour le compte d une clientèle professionnelle et privée ;



Nous avons le plaisir à developper un service de conseil par le biais de conférences sur les grands thèmes Patrimoniaux :



La Succession,

La Prévoyance,

La Retraite ,

La Fiscalité ...



et, en ma qualité de membre de la section ALLIANZ dédiée au monde du Handicap ,qui necessite une analyse et un savoir faire patrimonial specifique,



La Protection des Personnes Vulnérables.



Mes compétences :

Management

Finance