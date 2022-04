Forte d'une expérience de 9 ans comme Responsable de Secteur dans une association d'Aide à Domicile, j'ai développé et confirmé des compétences d'organisation, de coordination et d'encadrement. je suis disponible et prête à m'investir au sein d'une structure ou d'une unité sociale et solidaire



Mes compétences :

COORDINATION

ENCADREMENT D'EQUIPE

ORGANISATION