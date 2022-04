Fabienne HAMARD

Mon expérience de plus de 20 ans dans la Qualité m’a permis de mettre en place et maintenir la certification selon la norme ISO 900, les Bonnes Pratiques de Fabrication Pharmaceutique, le BRC/IOP dans 3 secteurs industriels différents : la fabrication de principes actifs pharmaceutiques, la fabrication de cellules robotisées de placement de fibres sur des moules et la fabrication de bouchons pour l'industrie alimentaire.

Actuellement en poste chez Tetra Pak (fabrication de bouchons par injection de matière plastique et assemblage), je suis en recherche d'opportunité afin d' apporter mon expérience et mes compétences à des entreprises en leur proposant de résoudre leurs problématiques dans les domaines de la Qualité.



Mes compétences :

Management de la Qualité

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

Assurance Qualité

Amélioration continue

Sécurité

Audit

Environnement

Ecoute client

Bonnes pratiques de Fabrication Principes Actifs

Management intégré QSE

Formatrice

BRC/IOP