Fabienne HAUSTANT

Je suis présidente de l’association Danse les yeux fermés.

cette association existe depuis 2012. Par amour de la danse, et surtout invités les gens qui le désir dans mon monde. Je suis mal-voyante atteinte de rétinite pigmentaire.

Ces ateliers sont destinés aux voyants, malvoyants et non voyants. Réalisation de chorégraphies participatives, improvisations les yeux bandés, échanges et réflexions autour des sens du corps et de l’espace sur des musiques et des styles de danse variés (hip-hop, modern jazz…)Par ailleurs, des interventions sont proposées dans les écoles, afin de sensibiliser les enfants et les adultes au handicap.