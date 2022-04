Fabienne HECQUET

Forte d'une double compétence de juriste droit social et de gestionnaire ressources humaines généraliste, je souhaite aujourd'hui trouver un poste qui corresponde à mes aspirations professionnelles, à savoir un poste de terrain orienté principalement vers le recrutement, la gestion des compétences et les relations avec les IRP.

Au cours de mes différentes expériences professionnelles acquises en milieu industriel et associatif, j'ai eu l'occasion de m'affirmer en tant que recruteur en détectant des candidats à fort potentiel et qui se sont intégrés rapidement à l'entité. J'ai également mis en oeuvre une gestion des compétences en établissant des grilles d'évaluation d'entretien annuel et en les améliorant en tenant compte des désirata de toutes les personnes concernées. Je suis également très à l'aise dans les relations avec les IRP avec lesquels je joue de ma force de persuasion et de diplomatie pour leur expliquer les orientations en ressources humaines en provenance de la Direction. Je sais faire adhérer l'ensemble du personnel aux décisions prises par la Direction par le dialogue. Je n'hésite pas à aller au-devant des personnes pour exposer tous les points de vue et entendre les différentes revendications s'il y a lieu.

Grâce à ma formation de juriste en droit privé, je suis capable d'analyser rapidement une situation et d'y apporter une réponse adéquate, claire et précise. Je suis un véritable soutien à la prise de décision pour les instances dirigeantes et j'aime participer à la mise en place de projets innovants. En complément de cette formation, mon troisième cycle généraliste en gestion des entreprises m'a permis d'acquérir une solide expertise du monde de l'entreprise, de sa culture économique et financière, de ses différents métiers et interactions existantes entre les différents départements. Ce qui favorise le dialogue avec les directions opérationnelles et me permet d'appréhender au mieux leurs besoins en matière de compétences et d'outils de gestion en ressources humaines.

Femme de dialogue, dynamique, je souhaite évoluer professionnellement vers un poste à responsabilités où ma personnalité pourra s'exprimer au mieux.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Conseil

Conseil en droit social

Droit

Droit social

Encadrement

Encadrement d'équipe

Encadrement d’équipe

Gestion de projets

Gestion des compétences

IRP

Recrutement

Relations avec les IRP

Ressources humaines