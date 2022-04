Fabienne HEYSE

Les emplois que j'ai occupé dans plusieurs sociétés m'ont donné une expérience riche et diversifié dans le domaine de l'administration

Mon efficacité et mon professionnalisme ont été reconnus dans les divers entreprises ou j'ai travaillé jusqu'à present, j'ai eu l'occasion d'y mettre en pratique mon sens de la rigueur, mon dynamisme, ma disponibilité, mon sens commercial ainsi que mon aisance informatique, et mon adaptation rapide a tout autre logiciel.

c'est ce savoir faire que j'aimerai apporter



Mes compétences :

Administration

Appel d'offre

Devis

EBP

Elaboration de devis

Encaissement

Enregistrement comptable

Informatique

MES

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Paie

Pointage

Relance client

Trésorerie