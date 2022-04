Fabienne HULOT

Je suis conseillère en image en région Paca après avoir été formée à Paris et travaillé à Paris dans une agence de relooking sur les Champs Elysées.

Je dirige une agence de conseil en image ainsi qu'un centre de formation. Je suis formatrice agréée.



J'anime des formations de conseil en image professionnelle dans les entreprises, dans le cadre de la formation professionnelle continue prise en charge par les OPCA .

Je dispense également des prestations de conseil en image personnelle pour des particuliers.

Je forme des professionnels de la coiffure, l'esthétique et la mode sur le thème du relooking.

J'anime des ateliers sur l'estime de soi liée à l'image sur des forums auprès d'un public jeune, dans des structures sociales ou en insertion professionnelle.



J'organise des conférences et ateliers autour du thème du relooking.

Mes formations s'intègrent aussi dans les séminaires entreprises.



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter :



contact@var-relooking.com



Mes compétences :

POSITIVE

DYNAMIQUE