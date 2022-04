Fabienne HURÉ

Principales expériences professionnelles :

- En ce moment : Directrice du Théâtre du Château d'Eu - scène conventionnée

- Directrice de la Salle de spectacle du Pays de Conches (2 ans)

- Consultante-formatrice en indépendante (7 ans)

- Secrétaire générale, directrice de la communication, des publics et du mécénat dans une scène nationale (5 ans)

- Chargée de clientèle - Journaliste d'entreprise dans une agence de communication (2 ans)

- Responsable communication-culture-festivités dans une Ville de 7000 hab (6 ans)

- Chargée d'étude sur la TV éducative au Québec (1 an)



Compétences :

- Développement et direction de nouveaux projets artistiques et culturels

- Stratégies communication, marketing, mécénat

- Audit de management, conseil en organisation

- Accompagnement au changement dans les organisations, à l'évolution professionnelle des personnes et des équipes, à la compréhension et à la "gestion" de situations conflictuelles

- Édition et techniques d'écriture journalistique et commerciale

- Conception et animation de formations



Références :

Secteur culturel : Théâtres, Scènes Nationales, Festivals, Musées des Beaux-Arts, Médiathèques, Compagnies de théâtre

Secteur public : Villes de Dourdan, Rouen, Lille ; Conseil Général de Loire Atlantique ; DRAC ; CPAM ; Centre du Design de l'Ouest

Entreprises privées : EDF, Descours et Cabaud, Coopérative L'Envol de l'Ouest, Décathlon, Rotary club

Organismes de formation : CNFPT, INSET, Universités de Rouen et de Nanterre, Observatoire des politiques culturelles, ESG



Formation :

Master 2 Développement culturel de la Ville (2002)

3e cycle en communication Sciences Com (1991) - Double spécialisation en stratégies de communication et en techniques d'écriture

Audencia Nantes Ecole de Management (1989) - Double spécialisation en marketing et en GRH



Publications, interventions :

Animation de colloques, tables rondes, journées d'information sur le mécénat

Publication de contributions sur le mécénat dans les publications de l'Observatoire des politiques culturelles (dont le Guide du mécénat culturel territorial, Territorial Éditions, 2012)

Rédaction du chapitre consacré aux techniques d'écriture journalistique de l'ouvrage Le Vade Mecom' (Editions Dunod)



Mes compétences :

Mécénat

Marketing

Communication

Conduite du changement

Gestion des conflits

Direction de projets

Management opérationnel

Techniques d'écriture