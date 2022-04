Fabienne JACQUEL

Compétences :

- Commerciales

Développer et fidéliser la clientèle

Développer le CA

Organiser des opérations commerciales

(promotions, soldes, salons …)





- Management

Former, animer, motiver

Planifier et contrôler

Etablir et maintenir un bon relationnel





- Organisation, gestion

Implantation, merchandising

Gérer les stocks

Gérer les dossiers clients

Gérer la caisse



Mes compétences :

Vente

Ameublement