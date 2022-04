Fabienne JARREAUD

J'ai décidé de donner un nouvel élan à ma carrière. Une démarche qui me plait vraiment, qui a du sens. Je ne serai plus psychologue du travail, mais psychologue du chômage .

Je vous accompagne positivement dans votre démarche de recherche d'emploi, ou plus simplement dans la recherche d'une dynamique de vie.



Mes compétences :

Pychologue du travail et des organisations

Auditeur

Accompagnement du changement

Problématiques managériales

Bien être au travail

Démarche de progrès

Certificat de formation à la gestion associative