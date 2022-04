Fabienne JOLY

Une 1ère expérience en tant qu'animatrice de plateforme d'initiative locale, structure d'aide à la création d'entreprise par des prêts d'honneur, m'a rendu très autonome tant dans l'étude des dossiers que dans la gestion de l'association.

J'ai ensuite souhaité étendre mon expérience à l'international au sein de l'Agence de développement économique de l'Isère à travers différentes missions: la prospection d'entreprises à l'étranger, notamment en Chine ainsi que sur des salons professionnels; puis l'accompagnement à l'implantation sur notre territoire. Le contact avec des responsables de haut niveau ainsi que les relations interculturelles m'ont beaucoup enrichi. Dans le cadre de ces projets, j'ai l'occasion de développer des compétences de gestion de projet mais également la connaissance des secteurs technologiques innovants qui font le dynamisme de la région grenobloise : les micro et nanotechnologies, les technologies de l'énergie et aujourd'hui la construction durable et les défis technologiques et sociétaux liés à la ville durable.



Mes compétences :

Gestion de projet

Prospection

Photovoltaïque