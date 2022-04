Fabienne JORISSEN

Une formation de base en photo, puis vidéo faite à Bruxelles, c'est l'assistanat de production et de réalisation dans le secteur audio visuel qui ont été les premières cordes à mon arc. Expatrié vers la France quelques années et deux enfants plus tard, entre divers contrats d'intermittente du spectacle exercés notamment sur Fort Boyard, et quelques ateliers déco de Paris, j'ai privilégié la déco avec des compléments de formation en techniques de peinture à Paris. A partir de 2001, c'est en province, aux alentours de Narbonne que j'ai exercé la déco pour des particuliers avant de collaborer pendant plusieurs années à divers chantier de rénovation de chalets en ossature bois. A ce jour, c'est dans l'auto-construction complète d'une maison ossature bois, ainsi que divers chantiers de rénovation et finition déco en tant qu'artisant(e) que je peaufine mes acquis dans ce domaine, sans pour autant tourner le dos aux propositions de participations techniques dans le domaine du cinéma et du théâtre sur Gruissan et Narbonne. elles sont rares mais toujours passionnantes. Un parcours atypique, certes mais tellement intéressant.