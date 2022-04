Fabienne KERDRAON

Mon cursus et mon parcours professionnel m’ont permis d’acquérir une expérience riche et variée dans le milieu du prêt à porté féminin.

Ma sensibilité et mon dynamisme me permettent une facilité d'adaptation pour chaque nouvelle collection.

Les fiches techniques en anglais ainsi que les échanges avec les fournisseurs sont autant d’atouts qui complètent mes aptitudes à exercer le métier de modéliste.



Mes compétences :

Anglais

ANGLAIS TECHNIQUE

fiches techniques

Mode

Moulage

Patronnage

Rigueur

Technique

Textile