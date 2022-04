Directrice accessoires depuis 20 ans, je crée et développe des collections (Chapeaux, accessoires et maillots de bain) pour de nombreuses marques. Ma propre ligne, LA SARTAN, a été diffusée dans une centaine de points de vente dans le monde entre 1991 et 2008. J'ai créé en parallèle en 2013 "Paris Celebrity Tours", un concept unique de Visites de Paris : Le Paris de la mode et des artistes ( visites guidées, Fashion tours, rencontre avec des créateurs et visites d'ateliers )

J'enseigne également en école de mode et conseille des entreprises du secteur.

Ma passion : la couleur et les imprimés. Les chapeaux sont mon 1er métier.



Références : CACHAREL, PAULE KA, LA SARTAN, JOSEPH ,PAUL SMITH, SONIA RYKIEL,MARIE MERCIÉ, CHÉRI BIBI,K JACQUES, AGNES B,BONPOINT,CLAUDIE PIERLOT,UNGARO,GUY LAROCHE, ET VOUS,LE BON MARCHE, LES GALERIES LAFAYETTES,SOULEIADO,STELLE CADENTE,CORINE COBSON, PARIS FACE CACHEE, OFFI,PARIS EURO 2016, FRANCK ET FILS,VICTOIRE,HARROD'S,LIBERTY,BARNEYS NY,ISETAN,TAKASHYMAYA,CORSO COMO...





With this extensive knowledge and experience, acquired over the years, Fabienne Laboret supports, today, the accessories developpment of several brands . Her competitive and entrepreunarial spirit as well as her pugnacity give to her successfull collaborations.



Mes compétences :

Accessoires mode

Chef de produit

Fashion

Japon

Manager

Maroquinerie

Mode

Prêt à porter

Production

Qualité

Responsable production

SACS

Styliste