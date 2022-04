Fabienne LACAILLE

Vendeuse électroménager depuis octobre 2002.

Vendeuse meuble uniquement pendant 4mois . c était un CDD . juste pour remplacer les vendeurs durant leurs congés .

Je suis vendeuse dans l âme.

Être a l écoute des clientes et des clients , c est ma 1ere priorité , les conseiller sur le produit qui conviendrait a leur besoin et biensur qu 'ils l achètent . s 'en oublier de les fidéliser

Aimable , souriante et processionnelle . telles sont mes qualités

Mes activités en dehors de mon travail :

Natation , streeching , marche , chant , lecture