Fabienne LACOSTE

Avocat au barreau de Bordeaux depuis 2006 et associée du cabinet CGavocats depuis 2012.

Cabinet pluridisciplinaire implanté au cœur de BORDEAUX EURATLANTIQUE.

En charge des dossiers en droit social et de la sécurité sociale, droit pénal, dommage corporel et droit de la famille.

Diplômée Médiateur en 2015.

Ancien membre du conseil de l'ordre.

Membre du groupe BNI BORDEAUX BUSINESS CLUB



Mes compétences :

Droit de la famille (divorce, garde des enfants, s

Droit de la sécurité sociale

Dommage corporel (accdient du travail, accident de

Droit pénal

Droit du travail

Médiation