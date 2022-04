Fabienne LAHARRAGUE

15 ANS D’EXPERIENCE EN MARKETING & COMMERCIAL

dans le Secteur Privé et la Fonction Publique Territoriale



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Depuis 2002: Mairie de Biarritz

Directrice du Développement Economique (depuis 2009)

Chargée de mission pour l’animation du commerce (2002 à 2008)



 Connaissance, analyse de l’offre commerciale locale (gestion de la veille économique, suivi de l’activité, enquête commerçants…) et de la demande consommateurs (enquêtes locales, ou synthèse de cabinets spécialisés, notamment en matière de prospective)

 Stratégie de développement commercial : élaboration du plan stratégique annuel, suivi de la réglementation commerciale, accompagnement des projets de création et de développement d’entreprises, analyse des candidatures pour les concessions municipales

 Promotion et événementiel : information des commerçants, animation du site internet dédié aux acteurs économiques locaux, opérations de promotion croisées avec partenaires externes

 Accompagnement technique et logistique des associations de commerçants, pour la conception, la gestion, l’évaluation de leurs animations commerciales

 Mise en place de projets de développement collectifs fédérateurs, participation à des projets urbains impactant la vie économique locale (requalification de sites commerçants)

REALISATIONS (ou en cours) : pilotage de la création d’une filière d’activités économiques et de recherche liées à l’Océan, optimisation de l’outil de veille économique, création et gestion du site WebArray, édition d’un bulletin de communication bimestriel, mise en place de formations pour les commerçants aux langues étrangères.



1994–2002 : Labeyrie (foies gras, saumon fumé, caviar)

Responsable Marketing & Commerciale, Ventes Directes / Restauration Hors Foyer (1998 à 2002)

Chef de Produits Grande Distribution (1994 à 1997)



 Gestion Marketing: stratégique (optimisation du mix produits, élaboration plans stratégiques annuels) et opérationnelle (plans promotionnels, outils d’aide à la vente, marketing direct)

 Gestion commerciale : élaboration de la gamme coffrets cadeaux de fin d’année, mise en place, formation, et suivi d’une équipe de commerciaux dédiée

 Accompagnement Marketing du « Pavillon du Foie Gras », site muséographique

 TIC : création du site web marchand, mise en place commerciale et logistique

REALISATIONS : création de nouveaux produits (magrets « prêts à cuire » élus saveurs de l’année en 1998), de marques dédiées sur marchés émergents



1993 : Pommery (champagnes)

Assistante Chef de Produits



 Préparation du réceptif des journalistes et prescripteurs (identification des contacts, préparation des réceptions et suivi des retombées presse)

 Elaboration de la charte graphique



FORMATION



2009 : Titularisation sur le grade d’Attaché Principal après examen professionnel et obtention du concours d’Attaché Territorial en 2004

1994 : Diplômée de Rouen Business School, spécialité marketing, classée 8° au palmarès des Grandes Ecoles de Commerce françaises (Le Point 2008) et 13° en Europe (Financial Times 2010)

1993 : Cours 2° année MBA, University of Toronto, Canada

1989-1990 : Classe préparatoire HEC, lycée Fermat, Toulouse (après bac scientifique mention bien)



LANGUES ET INFORMATIQUE



ANGLAIS:Courant (6 mois en université anglophone)

ESPAGNOL : Courant (diplômée de la Chambre de Commerce espagnole)

INFORMATIQUE : Maîtrise du Pack Office, Sphinx et d’Internet.



AUTRES ACTIVITES



Intéressée par les projets liés au Développement Durable et aux réseaux sociaux.

Administratrice du Crédit Mutuel.

Formatrice à l’Ecole Nationale des Cadres Territoriaux sur l’animation des commerces

Présidente du Comité d’Œuvres Sociales de la Ville de Biarritz (600 adhérents)



Mes compétences :

Marketing

Collectivités Territoriales

Développement

Luxe