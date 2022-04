Fabienne LAIGNEAU

Après 5 ans à SFR Service Client, j'ai été recruté par Groupama Centre Atlantique en janvier 2008 ou je suis actuellement CCONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIER en Assurances et Banques.



Mes compétences :

Préparer mener un entretien personnalisé de prospe

Maîtriser les règles de souscription assurance ban

Connaître la réglementation de la profession

Analyser la situation financière faire un diagnost

Accueillir et renseigner

Organiser mon travail piloter mon activité commerc

Encadrer un collègue et transmettre son savoir

Préparer et organiser des opérations commerciales

Utiliser les outils informatiques et de communicat

Maîtriser les outils de gestion d'activités logici

Connaître les caractéristiques techniques et comme

Vendre des produits bancaires et assurance