Fabienne LAMORE

Convaincue que mon métier prend toute son ampleur lorsqu'il est au service de l’intérêt général et forte d’une importante expérience professionnelle en communication publique et institutionnelle, je définis des stratégies de communications créatives adaptées aux publics ciblés dans le respect des délais et des budgets alloués.



Outre le management de professionnels, la rédaction de cahiers des charges et la définition de concepts de communication, je pilote des opérations incluant des prestataires extérieurs (agences de communication et de relations presse, graphistes, imprimeurs...) et développe des partenariats.