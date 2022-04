Fabienne LANTA

Mon parcours professionnel m'a permis d’acquérir une expérience significative et des compétences qui répondent parfaitement au profil d’une assistante spécialisée. L’assistanat d’un directeur et de ses adjoints, la gestion des appels téléphoniques, l'organisation des réunions et des déplacements, la rédaction et la mise en forme de documents sont des missions classiques de secrétariat que je maitrise.

Par ailleurs, mes expériences dans le marketing et le commercial ont confirmé mon sens du relationnel et du service, la rigueur dans l'organisation de mon travail, l'esprit d’analyse, de synthèse et de créativité, le sens du travail en équipe.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Aisance relationnelle

Organisation

Coordination

Rigueur

Sens de l'accueil