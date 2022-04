Fabienne LASSEUX

Dotée d'un bac - comptabilité & gestion- je suis entrée dans le monde du commerce .

J'ai appris le B-A BA de la vente et de la caisse chez HABITAT France

J'ai peaufiné mes acquits aux seins de grandes société comme les GALERIES LAFAYETTE , LE TRAIN BLEU , SEPHORA C'est dans cette dernière entreprise que je deviens responsable du pôle caisse .



Suite à une opportunité je suis rentré dans le groupe LIDL en 1997 en tant que chef-caissière.

Adjointe puis chef de magasin sur une période de 4 ans..J'y ai assume : recrutement, formation, plannings, commandes marchandises, réception marchandises, mise en rayon, suivi du chiffre d'affaire, garante des résultats d'inventaires...

J’ai quitté le groupe en juillet 2010 pour créer ma société

L'action que j'avais mise en place au Sénégal avec mon association,m'a donné l'envie de m'y investir davantage .Deux pôles m’intéressaient fortement : le tourisme et la musique .

J'ai mis en place une section touristique (vacances clefs en main et des circuits solidaires à travers ce pays) .

Dans un même temps, je créé FALBALA pour aider les artistes dans leur promotion et la gestion de leurs carrières .

J'entre dans le groupe CASINO ( LEADER PRICE ) en mai 2014 pour y assurer des fonctions de responsable de magasin . J'y suis toujours présente à ce jour .



Forte de mes expériences, je souhaite prendre un nouveau virage , soit au sein d'une direction régionale , soit en tant que formatrice, soit ....liste non exhaustive .

Mon temps libre est consacré a l'écriture ( poésie romantique ou nouvelles brèves contemporaines ) et à la conception et création de bijoux qui sont vendus au profit de mon association LAMIFA (action-solidarité) qui agit en Afrique et plus particulièrement au Sénégal



Mes compétences :

Formatrice

Responsable

Recrutement

Animation d'équipe

Coaching

Management

Manager

Formation

Autodidacte