Fabienne LÉE

Plus de 30 ans d’expérience.

Le savoir-faire d'une maquilleuse au service de vos besoins, professionnels ou particuliers. Maquilleuse, plus qu'un métier, une passion que j'exerce dans des domaines très divers :

La télévision, la vidéo, l’événementiel, au théâtre et en captation, le cinéma en court, long métrage et en photographie.

Des compétences reconnue d'un sens artistique développé et d'une sensibilité accrue dans l’harmonie des couleurs. On apprécie mon esprit créatif, mes capacités d’adaptation et ma discrétion. Maquiller est véritablement un moment privilégié de rencontre et de partage. N’hésitez pas à me contacter pour me parler de vos projets.





