Fabienne LERAY

J’ai une expérience de 15 ans dans l’industrie automobile dont 12 dans la logistique (7 ans en gestionnaire d’entrepôt). Je manage aujourd’hui, une équipe de 15 personnes (réceptionnaires, préparateurs de commande et caristes) au sein de l'entrepôt de l’entreprise GRUAU.

J’aime beaucoup mon travail qui est très diversifié et nécessite une grande réactivé au quotidien. Je souhaiterai intégrer une nouvelle entreprise même spécialisée dans un autre domaine (agro-alimentaire, pharmaceutique, technologie de pointe,….). Une société dans laquelle je pourrai exprimer mes qualités (sens de l'innovation, rigueur,communication, analyse, travail en équipe,.....) afin d'optimiser les flux et adapter les ressources en conséquence. Une entreprise dont les valeurs essentielles sont "LA RELATION CLIENT" et "L'HOMME ET L'ESPRIT D’ÉQUIPE"



Mes compétences :

Microsoft Visio

Baan

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

Kanban