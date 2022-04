Fabienne LEROY VERVOUX

J'accompagne depuis 22 ans le développement de l'agence de Rouen.

De la petite agence GRAVELEAU de 14 personnes à l'agence DACHSER de 70 personnes à ce jour; d'un poste d'opératrice de saisie à mi-temps à celui- de responsable administratif aujourd'hui, en passant par le service suivi qualité, l'exploitation,le secrétariat de l'agence...



Avec des hauts et des bas mais toujours avec la même volonté d'aller de l'avant!



J'ai toujours cru en l'avenir de cette entreprise et les développements actuels tant de l'agence de Rouen que du groupe DACHSER tendent à prouver que l'investissement de tous porte ses fruits.



Afin que l'Homme ne soit pas oublié au sein de cette grande aventure je me suis investie, plus particulièrement depuis ces 10 dernières années, au sein des Instances Représentatives du Personnel. Au CER puis au CCE puis en tant que DS et maintenant DSC.



Et,comme "ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles" (SENEQUE), je continue à m'investir et à agir dans l'intérêt des salariés sans le dissocier de celui de l'entreprise et pour encore longtemps..... J'espère!

Je suis persuadée qu'il ne faut jamais baisser les bras car cela pourrait être juste 1 seconde avant de réussir...