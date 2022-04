Je recherche un poste de secrétaire médicale. Je suis dynamique, volontaire et organisée. Je m'adapte facilement. Je fournis un travail rigoureux et de qualité. J'ai développé mon savoir-faire grâce à mes différentes activités professionnelles et je peux ajouter ma valeur ajoutée à votre activité.



Mes compétences :

Word

Actipidos

Excel