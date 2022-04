Fabienne LEVINE

De nature souriante, empathique, compréhensive et dynamique je sais mener et accompagner en toutes circonstances. Les défis et aventures ??? J'adore... Pour ce qui est du reste de ma personnalité je pense qu'il est préférable de me rencontrer pour en parler !



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Empathie

Dynamisme

Partenariats

Rigueur

Pragmatisme

Autonomie

Organisation d'évènements

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des litiges

Gestion de la relation client

Fidélisation client

Equipier de premeire intervention

Sauveteur secouriste du travail

Travail en équipe

Animation d'équipe

Accompagnement

Formation

Recrutement

Vente

Gestion de caisse

Encaissement

Management

Accueil physique et téléphonique